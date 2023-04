Taiwan: delegazione parlamento Francia incontra vicepresidente Lai, ribadito sostegno a status quo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Taiwan da parte del gruppo dell'Assemblea nazionale segue il viaggio condotto da Macron in Cina, che rivendica l'isola come parte inalienabile del suo territorio. Nel comunicato congiunto diramato al termine della visita (13-15 aprile), Xi e Macron hanno convenuto di rafforzare il dialogo e la fiducia, promuovere insieme la sicurezza, la stabilità globali e gli scambi economici, oltre che di rispondere congiuntamente alle problematiche del pianeta. "Francia e Cina manterranno incontri annuali tra i due Capi di Stato", si legge nella nota, dove si sottolinea "l'attaccamento" di Parigi "alla politica di una sola Cina". Adesione ribadita da Macron anche nella conferenza stampa tenuta con il primo ministro olandese, Mark Rutte, che ha incontrato ad Amsterdam il 12 aprile. Essere "alleati degli Stati Uniti" non significa farne i "vassalli" e che "non abbiamo più il diritto di pensare da soli", ha detto Macron, che ha invocato un "regolamento pacifico della situazione" a Taiwan. (segue) (Cip)