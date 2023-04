Taiwan: delegazione parlamento Francia incontra vicepresidente Lai, ribadito sostegno a status quo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, l'esecutivo taiwanese sta investendo nel rafforzamento dei suoi legami con gli Stati Uniti. Al termine del colloquio tenuto con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, tenuto il 5 aprile a Los Angeles, la presidente Tsai Ing-wen ha ribadito la volontà di cooperare con Washington per tutelare la stabilità dell'Indo-Pacifico. McCarthy ha inoltre ribadito che l'amicizia tra le parti è di "vitale importanza per il mondo libero", così come è altrettanto "importante garantire la libertà economica, la pace e la stabilità nella regione". Il presidente della Camera ha inoltre affermato che la fornitura di armi statunitensi all'isola rivendicata dalla Cina deve continuare. A tal proposito, Taiwan e gli Usa starebbero portando avanti il dialogo su una nuova fornitura missilistica. Stando a quanto riferito oggi da fonti riservate e dal presidente del Consiglio imprenditoriale Taiwan-Usa, Rupert Hammond-Chambers, all'emittente statunitense "Bloomberg", l'esecutivo taiwanese punterebbe ad acquistare dagli Stati Uniti 400 missili anti-nave Harpoon, nel tentativo di rafforzare le sue capacità di difesa nell'eventualità di un'offensiva da parte cinese. La vendita rientra nell'accordo di fornitura di armamenti a Taiwan approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 2020. Se confermata, consentirebbe a Taiwan di dotarsi per la prima volta della variante terrestre dei missili Harpoon, la cui variante navale era già stata precedentemente ottenuta dagli Stati Uniti. (Cip)