Polonia: ministro Interno, fortificheremo confine con Russia con una “barriera elettronica”

- Al confine della Polonia con l’exclave russa di Kaliningrad sono cominciati i lavori per la costruzione di una “barriera elettronica”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno di Varsavia, Mariusz Kaminski. “E’ partita la costruzione di una barriera elettronica al confine polacco-russo. I lavori saranno terminati già nell’autunno di quest’anno. Avremo un monitoraggio totale di quello che accade alla frontiera con la Russia”, ha dichiarato Kaminski in conferenza stampa al dicastero. La barriera in questione sarà “estremamente moderna”, come quella al confine con la Bielorussia. “La nostra frontiera orientale sarà, ne sono sicuro, perfettamente pronta per ogni tipo di attività illegale che si lega alle situazioni di crisi con i nostri vicini orientali”, ha aggiunto il ministro. (Vap)