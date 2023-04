Imprese: annunciati i vincitori di Cyber X Mind4Future, formazione esperienziale sulla cyber security promossa da Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di premiazione dei vincitori di Cyber X Mind4Future, il programma di formazione evoluta ed esperienziale sui temi della sicurezza cibernetica ideato da Leonardo, tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, e Cyber 4.0, Centro di competenza nazionale sulla cybersecurity promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Premiati i 10 studenti che si sono distinti nell’ambito del programma formativo, ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio finanziata da Leonardo. Partito a dicembre 2022, il percorso ha visto la partecipazione di circa 500 studenti dalle 8 università socie del Centro (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Luiss Guido Carli, Campus Biomedico, Tuscia, Cassino e Lazio Meridionale, L’Aquila). Con un totale di 15 ore di lezione, laboratori e 4 giornate di esercitazioni su scenari simulati altamente realistici, il programma ha alternato formazione in aula a momenti di vera e propria immersione nella minaccia cyber. Con Cyber X Mind4Future Leonardo e Cyber 4.0 contribuiscono a rispondere alle esigenze crescenti del mercato offrendo ai giovani universitari un’opportunità per acquisire nuove competenze e sperimentare soluzioni tecnologiche di frontiera in un ambito, quello della sicurezza informatica, in cui la domanda di lavoro supera di gran lunga l’offerta. Secondo un report dell’International Information System Security Certification Consortium (Isc) infatti, nel 2022, lo skill-gap in ambito cyber security era, a livello mondiale, di oltre 3,4 milioni di posizioni, mentre il Global Cybersecurity Outlook 2023 del World Economic Forum evidenzia che solo il 46 per cento dei responsabili cyber in azienda ritiene che la propria organizzazione disponga delle capacità e delle persone necessarie per far fronte a un attacco cyber. Sempre secondo il Wef, per il 64 per cento dei cyber leader mondiali l’assunzione e il mantenimento dei talenti è una sfida fondamentale per gestire la cyber resilienza. (segue) (Com)