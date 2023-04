Imprese: annunciati i vincitori di Cyber X Mind4Future, formazione esperienziale sulla cyber security promossa da Leonardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2023 è l’anno europeo delle competenze e investire su hard e soft skill è essenziale per garantire la cyber security, tassello fondamentale per un’Italia e un’Europa digitali e tecnologicamente autonome e all’avanguardia”, ha ricordato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. “Come Leonardo siamo impegnati, al fianco delle Istituzioni e del mondo accademico, per sviluppare le professionalità necessarie a vincere questa sfida, con la nostra Cyber & Security Academy e con iniziative come Cyber X Mind4Future. La collaborazione con il sistema educativo si conferma una delle leve principali di Leonardo per attirare i migliori talenti e alimentare l’innovazione continua.” “Cyber 4.0 ha nella formazione uno dei cardini della propria missione”, ha dichiarato Leonardo Querzoni, presidente del Centro di Competenza Cyber 4.0. “È proprio in questo contesto che è nata l’iniziativa Cyber X Mind4Future che ha subito trovato l’interesse delle università parte del nostro centro, e che Cyber 4.0 ha voluto supportare con forza e convinzione. Il modello di formazione esperienziale, adottato da Cyber X Mind4Future, rappresenta dal nostro punto di vista l’approccio più efficace per creare un collegamento tra il mondo della formazione accademica e la realtà industriale, permettendo agli studenti di valutare in prima persona quali opportunità professionali gli prospetterà il futuro prossimo”. (segue) (Com)