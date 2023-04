Imprese: annunciati i vincitori di Cyber X Mind4Future, formazione esperienziale sulla cyber security promossa da Leonardo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati nel corso: crittografia, analisi del codice binario, sicurezza dei sistemi e delle reti di calcolatori. Per allenare hard e soft skill, parte integrante del percorso formativo è stato anche un “gioco” in stile “capture the flag”: rispondendo a una sequenza di domande a complessità crescente lungo un percorso virtuale che simulava le attività di analisi e gestione di un vero incidente di cyber security, gli studenti si sono confrontati in una “caccia alle minacce cyber” che ha consentito loro di acquisire competenze tecniche e di imparare ad applicare i comportamenti più corretti per affrontare con successo gli attacchi cibernetici. I 72 studenti che si sono distinti nella gara sono quindi passati all’ultima fase di Cyber X Mind4Future: l’addestramento pratico sulla piattaforma Cyber Range di Leonardo. Utilizzata dagli esperti di cyber security in Italia e all’estero per migliorare la capacità di risposta alle minacce cibernetiche, la piattaforma ha consentito agli studenti di misurarsi, sia individualmente che a squadre, in esercitazioni di difesa da attacchi simulati sferrati dagli ethical hacker di Leonardo su uno scenario virtualizzato totalmente realistico. In particolare, è stata implementata una serie di cinque attacchi informatici verso un’azienda fittizia, fedelmente replicata grazie al Cyber Range, che gli studenti sono stati chiamati a proteggere. Tra questi, uno nel quale gli ethical hacker di Leonardo hanno tentato di rubare le password dei dipendenti (attacco cosiddetto brute force) per esfiltrare dati dell’azienda, e un attacco di tipo ransomware (tra i malware più diffusi e più remunerativi per i cybercriminali), finalizzato alla richiesta di riscatto in cambio dello sblocco del sistema compromesso. Le 10 borse di studio finanziate da Leonardo sono state assegnate a 5.000 euro per il primo classificato, Edoardo Manenti (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); 3.000 euro per il secondo classificato, Matteo Capricci (Università degli Studi dell’Aquila); 2.500 euro per il terzo classificato, Fabio Livorno (Sapienza Università di Roma); 2.000 euro per il quarto classificato, Andrea De Filippis (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”); 1.500 euro per il quinto classificato, Giandomenico Casoli (Sapienza Università di Roma); 1.000 euro ciascuno per i classificati dalla sesta alla decima posizione: Christian Felicione (Università degli Studi dell’Aquila), Elisabetta Chiusoli (Sapienza Università di Roma), Riccardo Luzi (Sapienza Università di Roma), Luca Saverio Esposito (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) e Davide Renzetti (Sapienza Università di Roma). (Com)