Energia: Monti (Edison), su stoccaggi riflessione strategica all'interno del portafoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo stoccaggio "stiamo facendo una riflessione strategica sul futuro di questa attività all'interno del nostro portafoglio". Lo ha detto Massimo Monti, Amministratore delegato di Edison, intervenendo durante la presentazione del Piano Strategico 2023 a Milano, che si è tenuta questa mattina presso la sede Edison. "Quella degli stoccaggi è una attività rilevante, ma non vediamo un futuro di sviluppo come crescita di investimenti e dimensionale" ha spiegato Monti, concludendo che "faremo riflessioni sul nostro mix del portafoglio". (Rem)