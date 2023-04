Russia: ministero Esteri convoca ambasciatori di Usa, Regno Unito e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato gli ambasciatori di Stati Uniti, Regno Unito e Canada a Mosca in relazione a una "grave interferenza negli affari interni della Russia". E' quanto risulta da un comunicato del ministero degli Esteri russo. "In relazione alla grave interferenza negli affari interni della Russia e alle attività che non corrispondono allo status diplomatico, gli ambasciatori degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada sono stati convocati al ministero degli Esteri", si legge. (Rum)