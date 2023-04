Cina: Salini (Fi), Europa consolidi alleanza con Stati Uniti e tuteli filiere industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autonomia strategica europea non può prescindere dal consolidamento di una forte alleanza Usa-Ue. "Di fronte all'atteggiamento aggressivo della Cina, è necessario scommettere su una collaborazione strutturale tra le democrazie, con meccanismi condivisi di approvvigionamento nelle tecnologie avanzate, in batterie, materie prime e terre rare, queste ultime indispensabili alla filiera dei veicoli elettrici, il cui controllo è tra le principali sfide geopolitiche lanciate da Pechino su scala mondiale". A dirlo l'europarlamentare Massimiliano Salini (Fi) in una nota stampa in merito alla strategia Ue sulla Cina, oggetto di dibattito oggi nella plenaria di Strasburgo. "A riguardo, la Commissione deve chiarire la propria strategia di de-risking affrontando con urgenza anche il nodo della presenza crescente e massiccia di investitori cinesi nella realizzazione di gigafactory negli Stati membri dell'Ue, introducendo limiti selettivi agli incentivi statali destinati a produttori non europei di batterie", ha aggiunto Salini. (segue) (Beb)