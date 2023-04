Cina: Salini (Fi), Europa consolidi alleanza con Stati Uniti e tuteli filiere industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, "è fondamentale investire risorse comunitarie nel nostro sistema manifatturiero e nell'innovazione europea, potenziando le filiere locali e promuovendo insieme accordi che evitino una guerra fratricida a colpi di dazi con gli Stati Uniti, a seguito dell'Inflation reduction act (Ira)", prosegue Salini nella nota. "Rinsaldare le alleanze nel mondo libero è una priorità. La guerra della Russia all'Ucraina ha cambiato una volta per tutte il modo di concepire la relazione strategica con Pechino. Gli europei non si illudano che dichiarando un'eventuale neutralità rispetto al possibile conflitto su Taiwan, questo possa scoraggiare Xi Jinping. Come non hanno convinto Putin dal resistere alle tentazioni neo imperialistiche sull'Ucraina, così equilibrismi, incertezze e opacità nel posizionamento geopolitico dell'Europa non fermeranno l'espansionismo aggressivo della Cina", conclude l'europarlamentare nella nota. (Beb)