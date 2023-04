Imprese: Meloni, al lavoro per filiera del legno arredo cento per cento made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Il governo ha l'obiettivo di rendere la filiera al cento per Cento made in Italy coniugando sostenibilità economica ed ecologica. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'inaugurazione della 61 esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano sottolineando che il tema della sostenibilità “è molto sentito dalla filiera”. "Stiamo lavorando con il Mimit (ministero delle imprese e Made in Italy ndr.) e il Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ndr) per disegnare una cornice che renda il settore indipendente, che possa rendere il settore” del legno arredo “indipendente coniugando sostenibilità ambientale ed economica", ha annunciato sottolineando che "il processo è lungo, ma l'obiettivo è chiaro: noi vogliamo puntare a una filiera del legno arredo cento per cento made in Italy”. "In Italia – ha ricordato la premier - abbiamo un patrimonio boschivo non utilizzato se non in minima parte rispetto alla sua crescita annua, i nostri produttori non riescono in molti casi a utilizzare questo patrimonio per mancanza di strategia commerciale per la solita burocrazia e accade in molti casi che questo legno si compri all'estero e credo si possa fare qualcosa di più”. (Rem)