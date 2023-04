Siccità: Bonelli (Avs), in decreto solo stipendi per commissari, non affronta emergenza incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato pubblicato il decreto per il contrato alla siccità in Gazzetta ufficiale, ma le uniche risorse che vediamo stanziate sono quelle per pagare gli stipendi per la struttura commissariale. Il decreto 'speriamo che piova' non affronta alcune grandi questioni, come quella della dispersione idrica il cui volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell`acqua è pari a 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,2 per cento dell'acqua immessa. Invece questo decreto lascia intatti gli stanziamenti assolutamente inadeguati come i 900 milioni in realtà già previsti dal Pnrr per la dispersione idrica. Investiamo solo 2,9 miliardi di euro in 10 anni, compreso il fondo Pnrr, contro le perdite acqua potabile ma in 10 anni pagheremo 40 miliardi di euro di danni se non interverremo". Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Un'altra questione di fondamentale urgenza che il decreto non affrontava è fermare il consumo di suolo per restituire ai territori la capacità di permeabilità e di rigenerazione delle falde. Questo decreto pensa che la siccità si risolva costruendo grandi invasi e non con la re immissione nelle falde dell'acqua piovana. Ricordo che la media dell'Adige misurata all'idrometro di Ponte San Lorenzo è stata nel mese di febbraio marzo negli ultimi 10 anni pari a 116 mc/sec, mentre quella del marzo 2023 è di tra i 55/60 mc/sec, il 50 per cento in meno", aggiunge. (segue) (Com)