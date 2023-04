Siccità: Bonelli (Avs), in decreto solo stipendi per commissari, non affronta emergenza incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma di fronte a questa siccità causata dal cambiamento climatico - spiega l'ecologista - Giorgia Meloni dovrebbe in primo luogo smetterla di fare la guerra alle politiche sul clima attaccando la UE su tutto. Suggeriamo alla presidente Meloni di pensare immediatamente a quello che accadrà nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi della stagione più calda, quando le zone boschive saranno a rischio di drammatici incendi, negli anni in aree sempre più estesi nella penisola, secondo i dati forniti dal sistema: dove sono gli investimenti per potenziare il servizio antincendio? E' arrivato il momento di pensare a ripristinare il Corpo Forestale dello Stato. Giorgia Meloni sta sottovalutando il dramma dei cambiamenti climatici e utilizza il suo decreto 'speriamo che piova' per fare pura propaganda, senza affrontare in modo concreto e responsabile le emergenze ambientali che il nostro Paese sta affrontando e, al contrario, mantenendo la strategia energetica dell'Italia saldamente ancorata alle fonti fossili, largamente responsabili del dramma in corso", conclude Bonelli. (Com)