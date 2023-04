Salone Mobile: Mazzali, non sia solo a Milano, ma “diffuso” sul territorio lombardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi chi arriva da noi, sceglie di vivere e portare a casa un pezzo di 'stile Lombardo' - prosegue l'assessore - e noi dobbiamo essere in grado di offrirgli la Lombardia a 360 gradi con i suoi laghi le sue Valli le sue montagne e le sue tranquillizzanti pianure". "Chi è qui in questi giorni, vive un'esperienza sensoriale che non dimenticherà - rimarca -, un esperienza fatta di creatività, ingegno, di imprenditori, professionisti del design, della moda, della ristorazione che sono i veri 'ambasciatori' del 'Made in Italy' nel mondo, e orgogliosamente dello stile lombardo". "Un giro d'affari importante, che questi grandi eventi generano sull'intera filiera dell'accoglienza, nel caso del salone del mobile stimiamo di superare abbondantemente i 230 milioni di euro, con ricadute sull'intera economia lombarda che parte dalle strutture ricettive, alla ristorazione al famoso shopping" sottolinea l'assessore Mazzali evidenziando che "siamo tornati ai tempi d'oro, con nuovi orizzonti e opportunità per comparti che sono 'punte di diamante' dell'economia e dello stile lombardo nel mondo: manifattura, artigianalità, design, moda e turismo". (Com)