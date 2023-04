Ue: Benifei (Pd), von der Leyen e Biden convochino vertice globale su Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea può fare da apripista a livello globale per orientare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in una direzione che sia incentrata sugli esseri umani, sicura e affidabile. "Non possiamo perdere questa occasione". Lo afferma in una nota stampa l'europarlamentare Pd Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati del Pd e relatore dell'Artificial intelligence Act al Parlamento europeo, invitando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a convocare un vertice globale sull'intelligenza artificiale. "Come relatore del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, mi sono fatto promotore di un appello rivolto all'industria, ai ricercatori e ai decisori politici, co-firmato da tutti i principali colleghi europarlamentari, relatori e relatori ombra del provvedimento dei diversi gruppi politici, che chiede un'azione immediata per costruire un insieme di regole preliminari per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di IA molto potenti per uso generale, come Gpt-4", si legge nella nota. "L'avanzamento del progresso tecnologico è più rapido e imprevedibile di quanto previsto, il nostro lavoro al Parlamento europeo deve andare avanti senza interruzione, perché l'inazione potrebbe ampliare il divario tra lo sviluppo dell'IA e la nostra capacità di guidarla", si legge ancora nella nota. (segue) (Beb)