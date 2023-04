Ue: Benifei (Pd), von der Leyen e Biden convochino vertice globale su Intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello è la nostra risposta alla lettera aperta del Future of life institute, che ha raccolto il parere di centinaia di accademici, esperti e leader aziendali tra cui Elon Musk, che avevano chiesto una moratoria di 6 mesi sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale molto potenti. Pur condividendo le preoccupazioni espresse nella lettera, non siamo d'accordo con l'idea di inseguire un impossibile stop allo sviluppo tecnologico, in quanto riteniamo che i rischi da affrontare e regolare siano già presenti oggi", afferma Benifei. "Tra i punti principali dell'appello, invitiamo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a convocare un vertice globale di alto livello sull'intelligenza artificiale, chiedendo che i membri del Consiglio per il Commercio e la Tecnologia (Ttc) concordino un'agenda preliminare di tale vertice già durante la prossima riunione", conclude l'europarlamentare Pd. (Beb)