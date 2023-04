Indonesia: Widodo rientrato da visita di lavoro in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, è tornato oggi in patria dopo una visita di lavoro in Germania, a Hannover. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio presidenziale, ricordando gli impegni del capo di Stato durante la trasferta. Il 16 aprile Widodo ha incontrato una rappresentanza della comunità di connazionali residenti in Germania e ha poi partecipato a un forum di imprenditori, al quale sono intervenuti rappresentanti di importanti compagnie, tra cui Basf, Eramet e PowerCo (gruppo Volkswagen). Insieme al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il leader indonesiano ha poi presenziato all’apertura della Fiera di Hannover, nel Centro congressi della città. Ieri Widodo ha inaugurato il padiglione dell’Indonesia e ha incontrato imprenditori indonesiani e tedeschi, sottolineando le grandi potenzialità del suo Paese e trasmettendo un messaggio di apertura agli investimenti.(Fim)