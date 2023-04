Libano: partito Kataeb, "rifiutiamo candidato a presidenza che adotta politica di Hezbollah"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione del Libano Kataeb, a maggioranza cristiano-maronita, rifiuta qualsiasi candidato presidenziale che adotti la politica e la strategia del partito sciita filo-iraniano Hezbollah. Lo ha riferito all'emittente televisiva libanese "Mtv", il leader del partito falangista, Sami Gemayel, dopo il suo incontro con il consigliere presidenziale francese per il Nord Africa e il Medio Oriente, Patrick Durel, a Parigi. Le parole di Gemayel si riferiscono a Sleiman Frangieh, candidato scelto come presidente del Libano dai movimenti sciiti Hezbollah e Amal, leader maronita e capo del movimento filo-siriano Marada. Frangieh era stato invitato in visita in Francia da Patrick Durel per discutere dell'elezione del nuovo capo dello Stato, lo scorso 6 aprile. Secondo Gemayel, già lo scorso febbraio, durante la riunione del gruppo dei Cinque (Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Qatar ed Egitto), la Francia, pur di ottenere il sostegno dei sauditi affinché offrissero il loro sostegno agli arabi sunniti in Libano, aveva proposto un compromesso: la carica di presidente della Repubblica sarebbe andata a Sleiman Frangieh mentre quella di primo ministro all'ex ambasciatore Nawaf Salam, un candidato gradito ai sauditi. (segue) (Lib)