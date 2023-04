Libano: partito Kataeb, "rifiutiamo candidato a presidenza che adotta politica di Hezbollah" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riad aveva rifiutato questa proposta così come le due principali formazioni cristiane, ovvero la Corrente patriottica libera (Cpl), fondata dall'ex presidente Michel Aoun, e le Forze Libanesi (Fl), partito di opposizione presieduto dal leader maronita Samir Geagea. Tuttavia, dalla riunione dei Cinque, si è registrato un aumento dei contatti franco-sauditi. Nel corso del colloquio con Durel, il leader del partito Kataeb, ha inoltre sottolineato che, "sottomettere qualsiasi presidente, primo ministro o ministro alle condizioni di Hezbollah, comporterebbe attendere la benedizione del più potente partito del Libano, che ha una grande influenza sulla scena del Paese e può contare, secondo quanto dichiarato nell'ottobre 2021, su 100 mila combattenti armati e addestrati". ll Libano è senza il capo dello Stato dallo scorso novembre, dopo la conclusione del mandato dell'ex presidente, Michel Aoun, il 31 ottobre 2022. Nonostante siano state organizzate undici sessioni elettorali, i deputati libanesi non hanno trovato un accordo per eleggere un suo successore, in un momento critico per il Paese dei cedri, che dal 2019 è sprofondato in una grave crisi economica che la Banca libanese ha definito "una delle peggiori della storia moderna". (segue) (Lib)