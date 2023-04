Libano: partito Kataeb, "rifiutiamo candidato a presidenza che adotta politica di Hezbollah" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader maronita Frangieh, che non ha ancora presentato ufficialmente la sua candidatura, gode del sostegno della Francia che si è anche offerta come intermediaria con l'Arabia Saudita per guadagnare il sostegno dei sunniti. "Parigi continuerà a indirizzare i suoi sforzi in questa direzione, in assenza di qualsiasi altro candidato che gode del sostegno del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, molto potente sulla scena libanese", ha riferito il quotidiano libanese vicino all'opposizione, "An Nahar", lo scorso 17 aprile. Inoltre, "alla luce dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita, quest'ultima non manterrà le sue condizioni che riguardano la presidenza e che attualmente ostacolano ancora l'elezione di Frangieh", aggiunge il quotidiano, secondo cui Riad potrebbe modificare la propria posizione rispetto al candidato alla presidenza del Libano in seguito al nuovo corso delle relazioni con Teheran. Il secondo candidato è invece il deputato Michel Moawad, favorito da diversi partiti e deputati dell'opposizione che lo sostengono dalla fine del mandato presidenziale di Aoun, che risale allo scorso ottobre. Altre possibili candidature, potrebbero essere quella del comandante in capo dell'esercito, il generale Joseph Aoun e del funzionario della Banca mondiale, Jihad Azour. (Lib)