- Cina: economia cresciuta del 4,5 per cento nel primo trimestre - L’economia della Cina è cresciuta del 4,5 per cento nel primo trimestre, superando il quattro per cento previsto dagli analisti e registrando l’espansione più consistente su base annua. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che il Prodotto interno lordo (Pil) si è attestato a circa 4.150 miliardi di dollari. Nonostante il miglioramento degli indicatori economici chiave, l’agenzia statistica cinese ha messo in guardia sulla fragilità della ripresa, compromessa soprattutto dalle tensioni geopolitiche a livello internazionale e dalla domanda interna insufficiente. (segue) (Res)