- Cina: investimenti nel mercato immobiliare crollati del 5,8 per cento nel primo trimestre - Gli investimenti nel mercato immobiliare, in Cina, sono crollati del 5,8 per cento su base annua nei primi tre mesi del 2023, contro il calo del 5,7 per cento del primo bimestre. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che le vendite di immobili per superficie sono diminuite dell'1,8 per cento su base annua. Nello stesso periodo, i fondi raccolti dai promotori immobiliari della Cina sono crollati di nove punti percentuali su base annua, contro il 15,2 per cento del primo bimestre. (Res)