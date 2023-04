I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Conte, Pd voti odg M5s su termovalorizzatore - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "non è il Pd, non è in Parlamento. Gualtieri è riuscito a portare la segreteria precedente su questa posizione. Quella di Gualtieri è stata una piroetta, una capovolta a 360 gradi. Mi auguro che il Partito democratico recuperi quella linearità di prima, avuta con l'esecutivo Conte II, e voti con noi il nostro ordine del giorno rivolto al governo". Lo ha sottolineato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Start", su Skytg24, in merito all'ordine del giorno, presentato dal M5s al decreto sul Pnrr all'esame della Camera, contro la costruzione del termovalorizzatore a Roma. "Siamo favorevoli a tecnologie ecocompatibili, siamo favorevoli nel nostro Dna all'economia circolare, ad impianti basati sul recupero delle materie prime", ha concluso l'ex premier. (segue) (Rin)