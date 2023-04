I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sicurezza stradale: tre ministeri impegnati per pacchetto nuove misure - Un pacchetto organico di misure, normative e amministrative, con alcune novità finalizzate a migliorare la sicurezza e l’educazione di chi si mette alla guida. Il tutto in attesa del nuovo Codice della strada e di eventuali misure legislative urgenti che sono allo studio degli uffici. Ne è stato discusso nel corso dell’incontro al Mit tra i ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Matteo Piantedosi (Interno) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito). Grande attenzione - si legge in una nota congiunta dei tre dicasteri - alle iniziative ad hoc per gli studenti, come corsi di guida sicura, campagne mirate sui social, incontri con testimonial, crediti formativi per le lezioni sulla sicurezza stradale, simulatori di guida. Allo studio ci sono anche l’alcol lock (dispositivo di blocco per chi si mette al volante in stato di ebbrezza) e norme sull’uso sicuro del monopattino. I ministeri pensano anche di dedicare intere giornate, entro la fine dell’anno, per valorizzare le campagne di sicurezza stradale e in aggiunta a quelle già previste. I tecnici dei dicasteri restano in contatto per mettere a fuoco le proposte. (segue) (Rin)