I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- M5s: Patuanelli nuovo capogruppo al Senato - Il senatore Stefano Patuanelli è il nuovo capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato della Repubblica. È stato eletto oggi per acclamazione dai senatori del gruppo. "Un ringraziamento ai colleghi per la fiducia e un augurio di buon lavoro a tutti. Ricevo un importante testimone dalla presidente Barbara Floridia che in questi mesi ha saputo guidare il gruppo con capacità ed equilibrio, il direttivo non sarà infatti cambiato dalla mia elezione - afferma Patuanelli in una nota -. La nostra continuerà ad essere un’opposizione dura a questo governo della crescita zero, che sta condannando l’Italia e i suoi cittadini a un ritorno al passato nel mantra dell’austerità, con ricette economiche e industriali che hanno ampiamente dimostrato di portarci alla recessione". (Rin)