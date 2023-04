I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcio: in Argentina il prossimo campionato di calcio Under 20 - Il governo argentino e il presidente della Fifa, Gianni Infantino, hanno confermato che l'Argentina ospiterà il Campionato mondiale di calcio Under 20. Il torneo si svolgerà dal 20 maggio all'11 giugno. Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha detto che il Paese "sarà un ottimo ospite per la sua enorme capacità organizzativa" e ha sostenuto che "potremo approfittare per che le migliaia di turisti che ci visiteranno generino valuta estera, lavoro e dinamismo nella nostra economia". "Dal punto di vista economico, tra l'investimento che la Fifa farà in termini organizzativi e un arrivo stimato di 230.000 turisti stranieri" il torneo avrà "un ulteriore impatto per l'arrivo di valuta estera nella economia argentina, stimato in oltre 600 milioni di dollari", si legge in una nota del Ministero dell'Economia. (segue) (Res)