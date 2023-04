© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania: presidente Iohannis in visita in Brasile, oggi incontro con Lula - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riceve oggi l'omologo della Romania, Klaus Werner Iohannis, in visita ufficiale nel Paese. "I presidenti di Brasile e Romania passeranno in rassegna l'agenda bilaterale, evidenziando la recente intensificazione dei contatti politici e della cooperazione in materia ambientale ed economico-commerciale, in particolare nei settori dell'agricoltura e dell'aeronautica", si legge in una nota del ministero degli Esteri del Brasile. Iohannis partirà nel pomeriggio per Rio de Janeiro, dove terrà incontri con le autorità statali e municipali. Nel 2022, lo scambio commerciale tra Brasile e Romania è stato di 746,9 milioni di dollari, in aumento del 18,1 per cento rispetto al 2021, con un surplus brasiliano di 57,7 milioni. (segue) (Res)