© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro, sostegno alla conferenza internazionale sul processo politico organizzata dalla Colombia - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha espresso il suo sostegno alla conferenza internazionale sul processo politico in Venezuela, organizzata dall’omologo colombiano Gustavo Petro per il prossimo 25 aprile a Bogotà. Il tema, riferisce un comunicato della presidenza, è stato al centro dell’incontro con il ministro degli Esteri, Alvaro Leyva, durante la sua visita a Caracas. Alla conferenza è prevista la partecipazione di 19 Paesi della comunità internazionale. “Ho espresso tutto il sostegno del Venezuela a questo vertice, che consentirà di rilanciare la lotta del nostro Paese per ottenere il rispetto della nostra sovranità, il rispetto della nostra indipendenza e la revoca definitiva di tutte le misure coercitive unilaterali contro il Venezuela, sulla base del dialogo politico, tra tutti i settori politici, sociali ed economici del Venezuela", ha detto Maduro. (segue) (Res)