I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: Maduro riceve oggi ministro Esteri Russia Sergej Lavrov - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, riceve oggi a Caracas il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che ha iniziato ieri dal Brasile una missione che lo porterà in diversi Paesi dell'America latina fino a fine settimana. Lavrov, riferisce un comunicato della presidenza venezuelana, terrà riunioni con l’omologo Yvan Gil e la vicepresidente Delcy Rodríguez. "Lo riceverò al Palazzo Miraflores per esaminare tutte le questioni della cooperazione Russia-Venezuela, la presenza della Russia in America Latina e nei Caraibi per il bene della nostra regione, la geopolitica mondiale", ha dichiarato Maduro. (segue) (Res)