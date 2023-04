© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Siria: ministro Esteri siriano a Tunisi per la prima visita ufficiale dal 2012 - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha avuto un colloquio con l’omologo siriano Faisal Miqdad, giunto ieri nel Paese nordafricano per una visita ufficiale, la prima di un funzionario siriano da quando le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono state interrotte nel 2012. Come riferito dall'agenzia di stampa "Tap", la visita di Miqdad, della durata di tre giorni, giunge su invito del ministro Ammar e mira, secondo il ministero tunisino, a "normalizzare le relazioni bilaterali a seguito della nomina di un ambasciatore tunisino in Siria e la decisione delle autorità siriane di riaprire l'ambasciata siriana a Tunisi", con la relativa nomina di un rappresentante alla sua guida. Le relazioni tra Tunisi e Damasco sono interrotte dal 2012, anno in cui il governo tunisino aveva espulso l'ambasciatore siriano per protestare contro la sanguinosa repressione attuata dal regime di Bashar al Assad contro i suoi oppositori all'inizio della guerra civile. Nel 2015 la Tunisia aveva già compiuto un passo verso il ripristino delle relazioni diplomatiche nominando un rappresentante consolare presso a Damasco per "monitorare" la situazione dei tunisini in Siria. (segue) (Res)