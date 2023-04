I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: l’Algeria è il secondo più grande esportatore di gas verso l’Europa dopo la Norvegia - Le esportazioni di gas algerino verso l'Europa hanno superato la soglia dei 100 milioni di metri cubi al giorno, e ciò è dovuto alla crescente domanda italiana di gas del Paese nordafricano. È quanto emerge da recenti dati citati dal sito d'informazione algerino "Algerie maintenant", secondo cui le esportazioni di gas algerino hanno superato le esportazioni di tre Paesi principali, vale a dire Russia, Azerbaigian e Libia. L’Algeria si trova subito dopo la Norvegia con circa 257 milioni di metri cubi di gas al giorno. In particolare, le esportazioni di gas algerino sono state di circa 102 milioni di metri cubi al giorno, grazie alla domanda italiana, in quanto l'Italia importa dall'Algeria gran parte del proprio fabbisogno di gas. Al terzo posto si trova la Russia, con un export totale di 64 milioni di metri cubi al giorno, mentre l'Azerbaigian ha registrato circa 22 milioni di metri cubi al giorno. Ultima la Libia, con un export totale di 7 milioni di metri cubi al giorno. Complessivamente i quantitativi di gas esportato tramite gasdotti verso i Paesi dell'Unione europea ammontano a circa 452 milioni di metri cubi al giorno. Fino alla fine del 2022, le entrate del gas algerino verso i Paesi europei sono cresciute di circa l'82 per cento, dopo che la guerra in Ucraina ha fatto aumentare i prezzi del gas in particolare e dell'energia in generale. I ricavi dell'Algeria derivanti dalle esportazioni di gas verso l'Unione europea sono aumentati, raggiungendo un record di 20 miliardi di dollari nel 2022, rispetto agli 11 miliardi di dollari del 2021, in un momento in cui l'Europa ha importato circa 390 miliardi di dollari di forniture di gas nell'ultimo anno, secondo quanto aggiunto da "Algerie maintenant". (segue) (Res)