I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: presidente Sisi, militari inviati in Sudan solo per addestramento congiunto - I militari egiziani catturati in Sudan si trovano nel Paese nell'ambito di un protocollo con l'esercito sudanese teso a condurre attività di addestramento congiunto. Pertanto, non è vero che le forze egiziane sono nel Paese africano “per sostenere una parte contro un'altra". Lo ha affermato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in un discorso tenuto a margine di un incontro con il Consiglio supremo delle forze armate (Scaf), a tre giorni dalla cattura di alcuni militari egiziani dalle Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitare guidato dal generale Hamdan “Hemeti” Dagalo ì che sta tentando di prendere il potere in Sudan. Il presidente egiziano ha sottolineato la "necessità di preservare la sicurezza e l'incolumità delle forze egiziane in Sudan", esprimendo la speranza di liberare i militari catturati "il prima possibile". Sul piano politico, il presidente egiziano ha affermato che il suo Paese è "pronto a contribuire al ripristino della stabilità in Sudan", affermando che "è importante sedersi al tavolo dei negoziati". A detta del presidente egiziano, proseguono i contatti con l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido per cessare il fuoco e ripristinare la calma. "Quello che sta accadendo in Sudan è una questione interna e non c'è spazio per ingerenze (esterne)", ha affermato Al Sisi, aggiungendo che il ruolo da poter svolgere consiste nel mediare. "La posizione dell'Egitto è coerente nella non ingerenza negli affari interni degli Stati", ha precisato il capo dello Stato egiziano, aggiungendo: "La politica egiziana è caratterizzata dall'equilibrio". (segue) (Res)