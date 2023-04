I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: media, presidente parlamento e Haftar a breve al Cairo per risultati missione ministro Esteri egiziano in Turchia - Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell'est della Libia, Aguila Saleh, e il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), dovrebbero recarsi presto Egitto e saranno informati dei risultati della recente visita del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", citando fonti libiche ed egiziane anonime, secondo cui i prossimi colloqui nella capitale egiziana si inseriscono nel contesto di un continuo coordinamento e consultazione tra le autorità egiziane e libiche. Al momento non sono note le date della visita. (segue) (Res)