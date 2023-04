© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: previsto oggi intervento dell'inviato Onu al Consiglio di sicurezza su ultimi sviluppi - Il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, terrà oggi alle 16:00 (ora locale) di Tripoli, un briefing davanti Consiglio di sicurezza sugli ultimi sviluppi in Libia. E’ quanto si legge sull’agenda del Consiglio di sicurezza. Bathily aveva tenuto un briefing al Consiglio di sicurezza a New York il 27 febbraio scorso, annunciando una sua iniziativa che mira a "consentire lo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali durante l'anno 2023". L'intervento di Bathily davanti al Consiglio di sicurezza giunge dopo le visite dell'inviato nei Paesi vicini della Libia e dopo l'avvicinamento diplomatico tra Egitto e Libia. (Res)