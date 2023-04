Lavoro: Lupi, no ad assistenzialismo continuo, restituire dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Per Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, è necessario ritrovare “la centralità del lavoro come punto fondamentale per realizzazione della persona: dove trionfa un assistenzialismo continuo viene distrutta l’idea stessa del lavoro”. Parlando in occasione del decimo Congresso confederale della Cisal, in corso a Roma, l’ex ministro ha ricordato la necessità di intervenire “sui salari” e bisogna “tenere insieme il tema delle pensioni con quello dell’accesso dei giovani al mondo del lavoro perché la scommessa per il futuro è investire sui giovani e sulle politiche per la natalità”. (Rin)