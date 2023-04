Cina: Pechino contesta comunicato ministeriale G7, "scredita deliberatamente Pechino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato congiunto pubblicato dai ministri degli Esteri del G7 al termine della riunione di Karuizawa, in Giappone, è intriso di "arroganza e pregiudizi" contro la Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna. Le dichiarazioni rilasciate dai capi della diplomazia del G7 "interferiscono seriamente nei suoi affari interni e screditano deliberatamente il Paese", ha aggiunto il portavoce. I ministri degli Esteri del G7 e l'Alto rappresentante dell'Unione europea hanno ribadito il "forte senso di unità" di fronte alle "gravi minacce al sistema internazionale" che il mondo sta affrontando, soprattutto a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Inoltre, hanno riaffermato l'impegno del Gruppo (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, più l'Ue in qualità di invitata permanente) per un'azione collettiva per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare ed energetica. (segue) (Cip)