Cina: Pechino contesta comunicato ministeriale G7, "scredita deliberatamente Pechino" (2)

- Viene ribadita, "con la massima fermezza", la condanna alla Russia, alla quale viene chiesto il ritiro immediato e senza condizioni. Viene confermato anche il sostegno a Kiev, "per tutto il tempo necessario". Il G7, inoltre, conferma l'impegno a intensificare le sanzioni contro Mosca e a rafforzare il coordinamento per evitare che Paesi terzi forniscono armi alla Russia. "Qualsiasi soluzione al conflitto deve garantire che la Russia paghi per i danni che ha causato. Non può esserci impunità per i crimini di guerra e altre atrocità", prosegue il comunicato, ipotizzando la creazione di un tribunale internazionale. Infine, viene assicurata assistenza ai Paesi e ai popoli colpiti dall'impatto economico del conflitto. (segue) (Cip)