Cina: Pechino contesta comunicato ministeriale G7, "scredita deliberatamente Pechino" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico, Cina, Corea del Nord, Myanmar, Afghanistan e Iran sono gli altri fronti critici citati. Viene ribadito il principio di un Indo-Pacifico libero e aperto, inclusivo, prospero, sicuro, basato sullo stato di diritto, con l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) al centro. Viene riconosciuta la necessità di collaborare con la Cina, esortata ad agire come membro responsabile della comunità internazionale, anche in materia di equità dell'ambiente commerciale, ma soprattutto nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. "Ci opponiamo fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo con la forza o la coercizione", è il messaggio, cui si aggiunge l'appello alla "risoluzione pacifica delle questioni attraverso lo Stretto" di Taiwan. Seguono le condanne per "il numero senza precedenti" di lanci di missili balistici nordcoreani e per il colpo di stato militare birmano, per il perdurare della violenza, per il deterioramento della situazione umanitaria e per la recente messa al bando di decine di partiti tra cui la Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi. (segue) (Cip)