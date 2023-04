Cina: Pechino contesta comunicato ministeriale G7, "scredita deliberatamente Pechino" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma opposizione" viene espressa contro "le crescenti restrizioni dei talebani ai diritti umani e alle libertà fondamentali", in particolare delle donne e dei membri delle minoranze religiose ed etniche, così come per le violazioni iraniane nei confronti delle donne e dei gruppi minoritari. Teheran viene anche esortata a "cessare l'escalation nucleare", ad "adempiere ai suoi obblighi giuridici e impegni politici" e a "smettere di sostenere l'esercito russo nella sua guerra di aggressione". Israeliani e palestinesi vengono sollecitati a "prendere provvedimenti per costruire la fiducia per la realizzazione di una soluzione a due Stati". Per quanto riguarda lo Yemen, "le parti, in particolare gli houthi", sono esortate a garantire un cessate il fuoco duraturo, a lavorare per un accordo globale e a rimuovere gli impedimenti alla fornitura di assistenza umanitaria. Viene poi sottolineata la necessità che la comunità internazionale continui a sostenere l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria. (segue) (Cip)