Cina: Pechino contesta comunicato ministeriale G7, "scredita deliberatamente Pechino" (5)

- Il G7, prosegue il comunicato, intende collaborare con i Paesi dell'Asia centrale per affrontare le sfide regionali, approfondire i partenariati con i Paesi africani e rafforzare la cooperazione con i partner dell'America latina e dei Caraibi. Tra le sfide globali vengono indicate l'ordine internazionale libero e aperto; la governance globale; la costruzione e il mantenimento della pace; il disarmo e la non proliferazione; la resilienza e la sicurezza economica; il finanziamento e le infrastrutture per lo sviluppo; lo spazio esterno e la sicurezza informatica; il contrasto alle ingerenze esterne e alla disinformazione; la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e il degrado ambientale; la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'assistenza umanitaria; la salute; la parità di genere; la riduzione del rischio di disastri. (Cip)