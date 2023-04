Energia: Germania, produzione di petrolio e gas ancora in calo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio e gas in Germania è risultata ancora in calo nel 2022. Secondo quanto comunicato dall'Associazione federale per il gas naturale, il petrolio e la geoenergia (Bveg), il volume di gas estratto in territorio tedesco è diminuito nello scorso anno a circa 4,8 milioni di metri cubi dai circa 5,2 del 2021. Per il greggio, il declino è stato da 1,8 a 1,7 milioni di tonnellate. Tali quantità possono coprire il 5,5 per cento della domanda interna di gas e il 2 per cento di quella di petrolio. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in considerazione di questa tendenza negativa in corso da anni, il settore tedesco del gas e del petrolio intende ora concentrarsi maggiormente su “attività più promettenti”, come l'energia geotermica, la produzione di idrogeno o lo stoccaggio sotterraneo di CO2. (Geb)