Migranti: Lollobrigida, ondata migratoria ha superato limiti

- “Bisogna contrastare l’illegalità” nei flussi "anche a livello europeo per fermare un’ondata migratoria che, secondo noi, ha superato limiti oggettivi. Ma anche per aiutare le nazioni di provenienza a svilupparsi e su questo Giorgia Meloni, in pochi mesi di governo, ha fatto scuola”. A dirlo è stato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo in occasione del decimo Congresso confederale della Cisal, in corso a Roma. Per il ministro, il primo nemico dell’immigrazione legale “è proprio l’immigrazione illegale” e per questo “stiamo riorganizzando i flussi e lavoriamo ad accordi bilaterali con i paesi di provenienza”, per l’accesso regolare di lavoratori. Questo anche perché “esiste una grande richiesta di lavoro nelle nostre aziende” anche a causa “del reddito di cittadinanza che ha fatto tanti danni”. (Rin)