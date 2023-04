Pnrr: Lollobrigida, non fare ulteriore debito per spese superflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I fondi del Pnrr vanno spesi bene”. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo in occasione del decimo Congresso confederale della Cisal, in corso a Roma. “Cercheremo di fare tutto il possibile per spenderli bene e soprattutto spenderli tutti” ma “è evidente che, trattandosi anche di prestiti, se ci dovessimo rendere conto che alcune spese sono superflue, inutili, perché non producono crescita, aumentare il debito sarebbe una cosa che nessuno riterrebbe utile”. (Rin)