Salone Mobile: Feltrin (FederlegnoArredo), al via edizione innovativa e tradizionale, 2023 potrebbe essere anno della normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sperimentale, innovativa e al tempo stesso tradizionale. È così che la 61esima edizione del Salone del Mobile si presenta oggi al pubblico, agli stakeholder e alle istituzioni confermando ancora una volta tutta la sua forza e la sua leadership, quale fiera di settore più importante al mondo. I risultati del 2022 vedono la filiera del legno-arredo registrare un +12,6 per cento con un fatturato di 56,6 miliardi, un export in crescita del 13,3 per cento e le vendite Italia a +12,3 per cento. “Siamo consapevoli che il 2023 non potrà proseguire con i risultati a doppia cifra dell'ultimo biennio, ma pensiamo che potrebbe essere l'anno della normalizzazione, quello in cui finalmente i costi delle materie prime e dell'energia sembrano aver imboccato la strada della convinta diminuzione, pronosticando il ritorno ai livelli pre-covid e in cui sia la produzione a crescere davvero e non solo i fatturati”. Lo dichiara Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, a poche ore del taglio del nastro della 61esima edizione del Salone del Mobile.Milano, che vede la partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (segue) (Com)