Sudan: comandante Dagalo "favorevole" a tregua di 24 ore, chiede altri colloqui con Usa su "violazioni" esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf), che sotto la guida del comandante Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo cercano da sabato di prendere il potere in Sudan, si sono dette favorevoli ad una tregua dai combattimenti di 24 ore che permetta l'evacuazione dei feriti ed un transito sicuro dei civili. In una serie di tweet, il numero due del Consiglio sovrano sudanese ha "ribadito" la sua disponibilità alla tregua sottolineando "il nostro impegno rispetto alle direttive" concordate, tuttavia ha accusato le Forze armate sudanesi di non averlo rispettato. Secondo Dagalo, l'esercito - cui fa capo il presidente del Consiglio sovrano e generale Abdel Fattah al Burhan, ormai suo ex alleato - non ha "onorato questo cessate il fuoco, bombardando dal cielo aree densamente popolate e mettendo in pericolo vite civili". Queste azioni, scrive ancora Dagalo, "sono una flagrante violazione dei fondamenti e dei principi del diritto internazionale e umanitario". Il comandante conclude la sua comunicazione affermando di attendere "ulteriori colloqui con il Segretario di Stato americano (Antony Blinken) su come affrontare al meglio queste violazioni". Ieri Blinken ha avuto colloqui con entrambe le parti in conflitto e sottolineato l’urgenza di un cessate in fuoco in Sudan. In un comunicato, il viceportavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha sottolineato che Blinken ha fatto presente che il cessate il fuoco è fondamentale per consentire la fornitura di assistenza umanitaria alle persone colpite dai combattimenti e il ricongiungimento delle famiglie, nonché per garantire la sicurezza della comunità internazionale presente a Khartum. Il rappresentante di Washington ha espresso “grave preoccupazione” per i “combattimenti indiscriminati”, che hanno causato la morte e il ferimento di numerosi civili, e ha sottolineato la responsabilità dei due alti ufficiali nel garantire la sicurezza e il benessere dei civili, del personale diplomatico e degli operatori umanitari. (Res)