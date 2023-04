Ucraina-Usa: capo ufficio presidenza di Kiev a colloquio con consigliere Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. A renderlo noto su Telegram è stato lo stesso Yermak, secondo cui al centro dei colloqui è stata la situazione al fronte. "Abbiamo concordato un ulteriore cooperazione per garantire la sicurezza Ucraina ed abbiamo anche discusso ulteriori passi in questa direzione", ha aggiunto Yermak, ringraziando infine gli Stati Uniti per il continuo sostegno. (Kiu)