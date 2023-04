Roma: delegata Pari opportunità Città metropolitana, squadra per "Race for the cure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma "sta formando la squadra per partecipare alla corsa solidale organizzata da Komen Italia nella giornata del 7 maggio prossimo". Lo dichiara in una nota la consigliera di Città metropolitana di Roma delegata alle Pari opportunità, Tiziana Biolghini, in vista dell'appuntamento "Race for the cure" che si terrà al Circo Massimo da giovedì 4 a domenica 7 maggio. "Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini - aggiunge - che volessero unirsi al nostro team, a iscriversi attraverso il link dedicato sul sito della Race, per essere più numerosi e partecipare tutti assieme al Circo Massimo nel sostenere la lotta contro i tumori. Per rafforzare la collaborazione con Komen Italia e offrire un servizio indispensabile alle nostre concittadine, il nostro ente metropolitano, ha programmato una serie di tappe che, oltre i Municipi di Roma, interesseranno i Comuni del territorio provinciale con la Carovana della salute, dove sarà offerto uno screening gratuito di prevenzione". (Com)