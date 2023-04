Istat: commercio estero, più 0,4 per cento export a febbraio, importazioni in calo dell’1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A febbraio si stima una lieve crescita congiunturale per le esportazioni (+0,4 per cento) e una flessione per le importazioni (-1,4 per cento). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso l'area extra Ue (+1,7 per cento), mentre le esportazioni verso l'area Ue sono in diminuzione (-0,8 per cento). Lo rende noto l'Istat. Nel trimestre dicembre 2022-febbraio 2023, rispetto al precedente, l'export cresce dell'1,1 per cento, l'import diminuisce del 6,5 per cento. "A febbraio – spiega l'Istat – la lieve crescita congiunturale dell'export è dovuta soprattutto alle vendite di beni di consumo non durevoli verso i paesi extra Ue. L'import, in calo da settembre 2022, continua a ridursi grazie all'ulteriore contrazione degli acquisti di energia, favorevolmente condizionata dai ribassi del prezzo del gas naturale allo stato gassoso. Su base annua, la crescita dell'export in valore resta sostenuta ed è molto intensa per l'area extra Ue, dove è trainata in larga misura dalle vendite di prodotti farmaceutici. Rispetto a un anno prima – prosegue l'Istat – si riduce il deficit energetico, aumenta l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici e il saldo commerciale torna positivo. I prezzi all'import segnano un nuovo calo congiunturale – il quinto consecutivo – e un'ulteriore rallentamento della crescita tendenziale, cui contribuiscono principalmente i ribassi dei prezzi del gas naturale, in primo luogo, e dell'energia elettrica nell'area non euro".