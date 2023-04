Australia-Cina: ministeriale Agricoltura, focus su rafforzamento scambi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Cina e Australia hanno raggiunto il punto più basso nel 2020, dopo che Canberra ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un’inchiesta in seno all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’origine del Covid-19 e su presunte operazioni d’insabbiamento da parte di Pechino. La Cina ha risposto bloccando l’importazione dall’Australia di un’ampia gamma di prodotti e materie prime, tra cui il carbone. A irrigidire ulteriormente le relazioni diplomatiche con Canberra è stata inoltre la stipula di un controverso patto di sicurezza tra Cina e Isole Salomone, che secondo gli osservatori potrebbe agevolare Pechino nella costruzione di una base militare nell’arcipelago. L’Australia, che dista meno di 2.000 chilometri dallo Stato insulare, ha espresso più volte la sua preoccupazione per la crescita dell’influenza cinese nella regione ottenendo una dura risposta dal ministero degli Esteri di quel Paese, che ha rivendicato il diritto delle Isole del Pacifico a scegliere i loro partner di cooperazione accusando la classe politica australiana di formulare “osservazioni insensate”. (Res)