Taiwan: Taipei, ufficio di rappresentanza a Milano potrebbe essere istituito in estate

- Il secondo ufficio di rappresentanza di Taiwan in Italia potrebbe essere inaugurato a Milano nei mesi di giugno e luglio 2023. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri taiwanese, Vincent Yao, ricordando che l’ufficio sarà la seconda sede di rappresentanza dell’isola in Italia, dopo quello istituito a Roma negli anni Novanta. Stando a quanto anticipato ieri dal ministero degli Esteri, il nuovo ufficio di rappresentanza offrirà anche servizi consolari e di emergenza agli espatriati taiwanesi che vivono e lavorano in otto regioni del nord Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Con la nuova apertura, l’Italia sarà il quinto Paese europeo assieme a Regno Unito, Germania, Francia e Svizzera ad avere autorizzato l’istituzione di almeno due uffici di rappresentanza taiwanesi sul territorio nazionale.(Cip)